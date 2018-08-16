16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Борисове пострадал 12-летний велосипедист, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.

Авария произошла 15 августа около 14.40. Водитель "Пежо" при повороте во двор дома по улице Чапаева выехал на тротуар, где сбил 12-летнего велосипедиста. Мальчика с полученными травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.-0-