15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Гомеле столкнулись четыре автомобиля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла днем 13 октября. 30-летний водитель на "Мицубиси" ехал по Речицкому проспекту со стороны улицы Барыкина в направлении улицы Клермон Ферран. При повороте налево он не уступил дорогу и столкнулся с "Мерседесом", двигавшимся во встречном направлении. От удара "Мицубиси" отбросило на БМВ, остановившийся на улице Клермон Ферран, который в свою очередь столкнулся со стоявшим позади "Доджем".
Как рассказали в областной ГАИ, в результате ДТП пострадал 58-летний пассажир "Мицубиси", с травмами он был госпитализирован в реанимацию областной больницы.-0-
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