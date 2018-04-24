24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП во Владимирской области с участием водителя из Беларуси погибли два человека и еще один пострадал. Такая информация размещена на сайте управления МВД по Владимирской области, сообщает БЕЛТА.

Столкновение произошло 24 апреля около 1.15 на 104-м км автодороги М-7. По предварительной информации, 20-летний житель города Владимира за рулем автомобиля "Форд Фокус" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Скания" с полуприцепом. Фурой управлял 27-летний житель Беларуси. От удара фуру отбросило вправо, в результате чего произошло столкновение с еще одним грузовиком "Фрейтлайнер".

В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель "Форда" и его пассажирка, 42-летняя жительница Владимира. Пострадал 21-летний пассажир легкового автомобиля, который с тяжелыми травмами был госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка сотрудниками Госавтоинспекции.-0-

Фото управления МВД по Владимирской области.