24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП во Владимирской области с участием водителя из Беларуси погибли два человека и еще один пострадал. Такая информация размещена на сайте управления МВД по Владимирской области, сообщает БЕЛТА.
Столкновение произошло 24 апреля около 1.15 на 104-м км автодороги М-7. По предварительной информации, 20-летний житель города Владимира за рулем автомобиля "Форд Фокус" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Скания" с полуприцепом. Фурой управлял 27-летний житель Беларуси. От удара фуру отбросило вправо, в результате чего произошло столкновение с еще одним грузовиком "Фрейтлайнер".
В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель "Форда" и его пассажирка, 42-летняя жительница Владимира. Пострадал 21-летний пассажир легкового автомобиля, который с тяжелыми травмами был госпитализирован.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка сотрудниками Госавтоинспекции.-0-
Фото управления МВД по Владимирской области.
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