В Дубровенском районе погиб тракторист

1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Дубровенском районе в результате несчастного случая погиб тракторист, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Трагедия произошла утром 30 мая на мехдворе сельхозпредприятия "Команино". Механизатор пытался завести трактор. При запуске двигателя разрушился диск сцепления, осколок которого попал в голову проходившего в этот момент рядом 38-летнего тракториста. В результате травмы мужчина скончался на месте происшествия.

Проверку по факту смертельного травмирования проводит Дубровенский РОСК. Следователи осмотрели место трагедии совместно со специалистами по охране труда, изъяли трактор. Назначены экспертизы, в том числе судебная и автотехническая. Витебское областное управление Департамента госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты проводит собственную проверку, результаты которой будут приобщены к материалам следственной проверки.-0-