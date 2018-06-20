20 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Дубровенском районе влобовую столкнулись фура и легковушка, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло сегодня около 5.50 на автодороге М1 Брест-Москва возле деревни Лобаны. В результате лобового столкновения легкового автомобиля "Пежо" с грузовым ДАФ погиб водитель легковушки 1976 года рождения, его 68-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести. Помощь в их деблокировке оказали сотрудники МЧС. Пенсионерка госпитализирована.

Водитель фуры 1976 года рождения, житель Лиды, в аварии не пострадал. "По его словам, он пытался уйти вправо от столкновения с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем, однако избежать аварии не удалось. В настоящее время рассматриваются различные версии ДТП", - добавил Александр Казючиц.

На месте аварии организовано безопасное движение транспорта, работают следователи. Выехала передвижная криминалистическая лаборатория УСК по Витебской области, с использованием возможностей которой будет проведен осмотр места ДТП, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.-0-