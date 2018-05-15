15 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Дубровно на пожаре спасены 3 человека, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Сообщение о пожаре в доме по ул.Гончарной поступило 14 мая в 22.14. К приезду подразделений МЧС уже горела кровля дома. В 22.21 из дома были спасены хозяин дома 1967 года рождения, его 47-летний брат и 28-летняя знакомая. Их обнаружили в комнате на полу. "Все трое - неработающие, на момент происшествия находились в нетрезвом состоянии", - уточнила Марина Фандо. С учетом данных обстоятельств одной из основных версий причин пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

В результате пожара в доме уничтожена кровля. -0-