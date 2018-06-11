11 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажного дома, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел сегодня около полудня. Мальчик упал на козырек бетонной плиты, который был двумя этажами ниже. Бригада скорой медицинской помощи экстренно доставила пострадавшего в центральную районную больницу. В данный момент ребенок находится в реанимации.

Предварительно установлено, что мать, бабушка и еще один ребенок в это время находились в другой комнате.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проверку по факту проводит Ганцевичский РОСК.-0-