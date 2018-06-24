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В Ганцевичах тепловоз смертельно травмировал пенсионерку

Происшествия 24.06.2018 | 14:05
Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах тепловоз смертельно травмировал пенсионерку, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 23 июня около 9.45 на станции Ганцевичи. Местная жительница 1942 года рождения переходила через железнодорожное полотно по пешеходному переходу. В это время по путям двигался тепловоз. Машинист подавал женщине звуковые сигналы, но пенсионерка на них не отреагировала. Наезда избежать не удалось. Пострадавшая получила не совместимые с жизнью травмы.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства проишествия.-0-

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Брестская область, МВД, смерть
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