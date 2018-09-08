В Ганцевичском районе при пожаре погиб двухлетний мальчик

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе при пожаре погиб двухлетний ребенок. Трагедия произошла 8 сентября в деревне Чудин, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Сообщение о возгорании на территории частного домовладения поступило в дежурную часть около 16.00. К моменту прибытия первого подразделения МЧС хозяйственное строение, используемое для хранения сена, было полностью охвачено огнем. Во время тушения пожара под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили тело ребенка 2016 года рождения.

Причина пожара устанавливается. Погибший мальчик воспитывался в многодетной семье. На момент возникновения возгорания его родители работали в поле, примерно в 100 м от загоревшейся хозпостройки.

Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, по предварительной информации, в сарае играли четверо детей, у одного из них была зажигалка. Когда начался пожар, трое ребят убежали, погибший мальчик выбраться не смог.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту смерти ребенка проводится проверка.-0-