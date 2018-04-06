В Ганцевичском районе школьник нашел гранату во время выгула собаки

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе восьмиклассник нашел гранату времен Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Вечером 5 апреля вблизи деревни Мальковичи школьник гулял в лесу с собакой и увидел на земле похожий на гранату предмет. Подросток запомнил местонахождения боеприпаса, а утром в школе рассказал о находке. Учитель сообщил об этом в милицию. На месте происшествия был выставлен пост охраны. В настоящее время там работают специалисты саперно-пиротехнической группы.

Это второй приезд саперов в Мальковичи за последние сутки. Утром 5 апреля в лесном массиве работник местного лесничества обнаружил 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Специалисты вывезли боеприпас на полигон и уничтожили.-0-