В Ганцевичском районе школьник нашел гранату во время выгула собаки

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе восьмиклассник нашел гранату времен Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Вечером 5 апреля вблизи деревни Мальковичи школьник гулял в лесу с собакой и увидел на земле похожий на гранату предмет. Подросток запомнил местонахождения боеприпаса, а утром в школе рассказал о находке. Учитель сообщил об этом в милицию. На месте происшествия был выставлен пост охраны. В настоящее время там работают специалисты саперно-пиротехнической группы.
Это второй приезд саперов в Мальковичи за последние сутки. Утром 5 апреля в лесном массиве работник местного лесничества обнаружил 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Специалисты вывезли боеприпас на полигон и уничтожили.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.397 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.38 BYN
|3.395 BYN