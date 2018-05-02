2 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Глубоком мужчина из-за полбутылки вина убил приятеля, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Циничное по своей сути преступление произошло 28 апреля в Глубоком. Неработающий мужчина 1960 года рождения по возвращении домой обнаружил початую бутылку вина, остатки нехитрой закуски и спящего приятеля. Сильная обида на товарища, начавшего праздник в одиночку, заставила его схватиться за нож. От удара потерпевший скончался на месте, а злоумышленник стал думать, как избежать ответственности. С этой целью мужчина спрятал нож и одежду, в которой был на момент преступления, а затем отправился к соседям, сообщив, что кто-то убил его приятеля.

"Для раскрытия преступления правоохранителями была проведена кропотливая работа. Все следы убийства злоумышленник старательно пытался скрыть. Выйти на него удалось благодаря случайному свидетелю, который заходил в день убийства в дом, чтобы предложить работу", - отметил Виталий Сапроненко.

В отношении 58-летнего мужчины Глубокским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.139.-0-