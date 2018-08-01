1 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубоком мужчина вынес пенсионера из горящего дома, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Мужчина работает диспетчером Глубокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. В момент пожара он находился в гараже напротив. Увидев дым из-под кровли одноэтажного дома, он вызвал подразделения МЧС. До прибытия спасателей, предположив, что внутри может кто-то находиться, мужчина разбил окна. Услышав стоны, залез в дом и вытащил пенсионера 1957 года рождения, лежавшего на полу в бессознательном состоянии.

После осмотра врачами скорой помощи пострадавший был госпитализирован.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь в одной из двух квартир дома повредил потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-