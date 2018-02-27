27 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Глубокском районе спасатели помогли замерзающей в автомобиле на трассе семье из Германии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Происшествие с немецкой семьей случилось около полуночи 26 февраля на трассе Р-45 вблизи деревни Прозороки. Температура воздуха составляла минус 23 градуса. Из-за сильного холода в автомобиле замерзло дизельное топливо. Глава семейства, вместе с которым находились жена и трехлетний ребенок, обратился в службу МЧС.

Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия, произвели буксировку автомобиля в подразделение МЧС, оказали помощь по ремонту автомобиля, обогреву и размещению людей. Как оказалось, семья из Германии находилась в Беларуси в гостях у друзей.

В связи с низкими температурами МЧС рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. В первую очередь это касается автомобилей с дизельным двигателем, которые нередко замерзают прямо во время движения или останавливаются на проезжей части, препятствуя движению транспорта. Если вы оказались в такой ситуации вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине и вызывать помощь по телефону.-0-