В Глуске легковушка вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глуске легковушка под управлением нетрезвого водителя вылетела на тротуар и сбила двух 17-летних пешеходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 4 февраля на перекрестке ул. Кирова и Гастелло райцентра. "22-летний местный житель, управляя "Ауди-100", не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. Установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в ГАИ.

Пешеходы госпитализированы с травмами. По факту ДТП проводится проверка.-0-