В Глусском районе столкнулись легковушки: двое погибли

3 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Глусском районе 2 октября произошло ДТП, в котором два человека погибли и двое госпитализированы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Житель д.Клетное Глусского района 1998 года рождения около 10.20, управляя автомобилем "Мерседес", вблизи д.Малиново не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Рено" под управлением 60-летнего жителя д.Заелица Глусского района.

В результате ДТП водитель "Рено" и пассажир "Мерседеса" погибли, а водитель "Мерседеса" и пассажир "Рено" с травмами в бессознательном состоянии госпитализированы в Глусскую райбольницу.

По предварительным данным, водители были трезвы, взяты биологические анализы. СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется следствие.-0-