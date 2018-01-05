В Гомеле автомобиль сбил на переходе 5-летнего мальчика

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 5-летнего мальчика, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 4 января примерно в 19.10. Установлено, что 47-летний водитель "Опеля" двигался по ул.Ильича областного центра и совершил наезд на 5-летнего мальчика, который вместе со старшим братом 2001 года рождения пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП малыш получил телесные повреждения и был госпитализирован в областную клиническую больницу.-0-
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