7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автомобиль врезался в дерево, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла примерно в полночь. Установлено, что 21-летний водитель "Ниссана" не справился с управлением, выехал сначала на полосу встречного движения, а затем на тротуар, где врезался в дерево.
В результате ДТП водитель, а также 20-летняя и 22-летняя девушки-пассажиры с травмами были госпитализированы. Одна из них находится в реанимации областной больницы.-0-
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