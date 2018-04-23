23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле более 120 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сегодня в 08.31 гомельским спасателям поступило сообщение о том, что из-за задымления в общежитии по пр.Октября, 46 сработала пожарная сигнализация. Работники МЧС незамедлительно выехали к месту вызова.

Выяснилось, что загорелись постельные принадлежности в комнате на восьмом этаже девятиэтажки. "Еще до прибытия спасателей из здания в сопровождении вахтера были эвакуированы 122 человека, из них 23 ребенка. Пожар ликвидировали работники МЧС. Пострадавших нет. Огнем повреждены вещи, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Одна из версий - неосторожное обращение с огнем при курении", - рассказали в управлении.-0-