25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле два повара попались на краже продуктов из столовой детского реабилитационно-оздоровительного центра, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля задержали двух поваров, которые похитили 12 упаковок рыбы, сливочное масло, мясо и фарш. Продукты были сложены в кастрюлю, которую, прикрыв пакетами, повара спрятали в пустом контейнере для бытовых отходов. Общая сумма похищенного - Br180.

В отношении фигурантов составлены административные протоколы по ст.10.5 КоАП Беларуси. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5) или административный арест.-0-