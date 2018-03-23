В Гомеле грабители похитили у мужчины более $1,5 тыс. и 1,4 тыс. гривен

23 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц в отношении 43-летнего жителя областного центра, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В совершении преступления обвиняются неработающие жители Гомеля 1977 и 1996 годов рождения. По версии следствия, ночью 7 марта на проспекте Речицком в областном центре один из обвиняемых толкнул прохожего. После падения мужчины злоумышленники нанесли ему несколько ударов ногами и руками по голове, затем похитили сумку потерпевшего, в которой находились $1570, 1,4 тыс. украинских гривен, документы на транспортные средства и др.

"В момент совершения преступления обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения. С места происшествия они скрылись. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий через несколько дней были задержаны по месту жительства", - рассказала Мария Кривоногова.

Оба злоумышленника заключены под стражу.-0-

Фото с сайта УСК по Гомельской области