30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле грузовик сбил двух женщин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло сегодня примерно в 16.15 на пересечении улиц Барыкина и Борисенко. Предварительно установлено, что легковой автомобиль "Форд" пропускал пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в легковушку врезался МАЗ. Грузовик отбросило на пешеходный переход, где он сбил двух женщин.

С различными травмами пострадавшие были госпитализированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-