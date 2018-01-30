30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле грузовик сбил двух женщин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло сегодня примерно в 16.15 на пересечении улиц Барыкина и Борисенко. Предварительно установлено, что легковой автомобиль "Форд" пропускал пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в легковушку врезался МАЗ. Грузовик отбросило на пешеходный переход, где он сбил двух женщин.
С различными травмами пострадавшие были госпитализированы.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-
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