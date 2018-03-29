В Гомеле из-за повреждения трубопровода нарушено теплоснабжение некоторых учреждений и жилых домов

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле по улице Ефремова проводятся работы по восстановлению теплоснабжения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РУП "Гомельэнерго".

Повреждение трубопровода диаметром 500 мм между тепловыми камерами по улице Ефремова обнаружено сегодня. "В настоящее время аварийные бригады работают на месте повреждения. Для выяснения причин организованы работы по диагностике повреждения, задействована необходимая техника", - рассказали в пресс-службе.

В результате повреждения трубопровода нарушено теплоснабжение семи детских садов, трех школ, двух медицинских учреждений, 84 жилых домов и 10 административных зданий.

Восстановительные работы планируют завершить до полуночи.-0-