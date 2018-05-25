25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле магазинных воров нашли по следам крови, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Сообщение о краже поступило в милицию утром 24 мая. "В 7.30 оперативный дежурный УВД передал в эфир информацию о том, что в магазине на ул.Богдана Хмельницкого разбита входная стеклянная дверь. Экипаж омоновцев оперативно прибыл на место. Возле магазина никого не было, но рядом с разбитой дверью на плитке были видны капли крови. Сотрудники ОМОН сообщили дежурному о необходимости прибытия на место следственно-оперативной группы и пошли по следам крови", - рассказали в УВД.

Пятна привели к подъезду стоящей рядом пятиэтажки и остановились у одной из квартир. "На неоднократные требования милиционеров открыть дверь никто не ответил, хотя было слышно, что внутри кто-то есть. Чтобы не повредить железную дверь, решено было использовать пожарную лестницу и попасть в квартиру через открытое окно. В результате проведенной операции было задержано трое человек. У двоих на руках имелись характерные следы порезов. В квартире - в мешках и в холодильнике - было обнаружено большое количество алкоголя, а также кондитерские изделия, похищенные мобильный телефон и деньги", - проинформировали в УВД. Двое из задержанных ранее были судимы: один - за незаконный оборот наркотиков, второй - за грабеж.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража).-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома.