В Гомеле милиционер на ходу остановил автомобиль с пьяным водителем

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сотрудник милиции на ходу остановил автомобиль с пьяным водителем, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

События разворачивались вечером во дворе по улице Пенязькова областного центра. Заместитель начальника Гомельского РОВД Василий Пинчук в нерабочее время возвращался домой из магазина. Из припаркованного около подъезда "Ситроена" доносилась громкая музыка. Милиционер обратил внимание на авто и предположил, что сидящий за рулем мужчина пьян. Внезапно тот завел машину и начал движение. Оперативник через открытое окно "Ситроена" заблокировал руки водителя, выдернул ключ из замка зажигания и дернул ручной тормоз. Водитель не сразу понял, что произошло, но услышав "Милиция!", предпринял попытку скрыться.

Василий Пинчук тут же связался с оперативно-дежурной службой ГАИ. До приезда госавтоинспекторов пьяный водитель не прекращал попытки выбраться из заблокированного салона.

Как выяснилось, 41-летний правонарушитель является отцом четверых детей. Был лишен права управления автомобилем за вождение в состоянии алкогольного опьянения, привлекался к ответственности и за другие нарушения правил дорожного движения. Госавтоинспекторы составили в отношении мужчины несколько административных протоколов.-0-