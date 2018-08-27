27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мотоциклист-бесправник погиб при столкновении с легковушкой, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 26 августа около 01.40 на пересечении пр.Ленина и ул.Интернациональной. "За рулем мотоцикла Yamaha был 22-летний парень без права управления данным видом транспортного средства. Он ехал по пр.Ленина в направлении пл.Ленина. Водитель легковой Skoda Octavia двигался во встречном направлении и начал поворачивать налево, но не убедился в безопасности своего маневра", - рассказали в ГАИ.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель автомобиля не пострадал.-0-