22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мусоровоз наехал на пешехода, мужчина погиб, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Трагедия произошла сегодня около 9.00. Мусоровоз наехал на мужчину 1947 года рождения, когда двигался задним ходом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, работает следственно-оперативная группа.-0-