10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мужчина вышел из тюрьмы и сразу же угнал микроавтобус, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Ночью 8 мая внимание сотрудников ГАИ, патрулировавших улицы города, привлек микроавтобус "Пежо". Машина петляла по дороге, к тому же на ней не было номерных знаков. Милиционеры остановили транспортное средство. За рулем находился пьяный мужчина, который не мог внятно объяснить, кто он и куда направляется. Документы на автомобиль водитель также не предъявил. "Госавтоинспектор осмотрел иномарку. В правой пассажирской двери отсутствовало стекло, а рваные края вдоль уплотнительной резинки говорили о том, что его выбили", - рассказал Виталий Пристромов.

Правоохранители сообщили о подозрительном авто и его водителе в оперативно-дежурную службу. Дежурный, определив автовладельца, позвонил ему и сообщил, что машина задержана: хозяин микроавтобуса на тот момент был в полной уверенности, что "Пежо" стоит во дворе возле многоэтажки.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что неработающий, ранее судимый за кражу житель деревни Крупец Добрушского района 7 мая вернулся из исправительной колонии, где отбывал арест за несоблюдение требований превентивного надзора. "Вместо того чтобы прибыть в милицию для постановки на учет, 26-летний мужчина, изрядно приняв на грудь, добрался на последнем автобусе до улицы Чечерской областного центра. Поняв, что это не Добруш, сельчанин решил попасть домой во что бы то ни стало", - прокомментировал официальный представитель. Зайдя в первый попавшийся двор, злоумышленник камнем разбил стекло "Пежо", вскрыл замок зажигания, соединил провода и завел автомобиль. По пути следования он выбросил регистрационные знаки.

По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Беларуси. Подозреваемый задержан.-0-