В Гомеле на 74-летнюю лжецелительницу завели уголовное дело

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 74-летней жительницы областного центра, которая почти год оказывала услуги по исцелению от различных недугов, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Для продвижения своих услуг пенсионерка использовала интернет. "Житель Витебска после общения с женщиной перечислил ей на карточку за первый лечебный сеанс Br50, столько же и за следующий. За третий и четвертый сеансы женщина взяла несколько меньше, вот только головные боли, на которые жаловался клиент после полученной травмы, никуда не ушли, - рассказали в УВД. - В итоге мужчина понял, что был обманут, и с заявлением обратился в правоохранительные органы".

Место жительства лжецелительницы установили быстро. При общении с милиционерами она пояснила, что работу проводила, в церкви ставила свечки и активно молилась за исцеление больного. Предпринимала и другие меры, эффект от которых должен вскоре проявиться.

Правоохранители проверили финансовую деятельность пенсионерки. Как оказалось, денежные переводы на ее счет приходили со всей страны: от нескольких десятков рублей до Br1 тыс. и более.

Большинство пострадавших от действий гомельчанки установлено, их примерно десять. За совершенное повторно мошенничество женщине может грозить срок до 4 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 209 УК.-0-