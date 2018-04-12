В Гомеле нетрезвый лихач прятался от ГАИ в мусорном контейнере

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле нетрезвый водитель, уходя от преследования ГАИ, спрятался в мусорном контейнере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.
Во время патрулирования внимание экипажа ГАИ привлек автомобиль "Ауди", двигавшийся с превышением скорости. Экипаж, включив проблесковые маячки, поехал за иномаркой, чтобы остановить ее. В ответ водитель "Ауди" резко развернулся и стал двигаться в противоположном направлении. Началось преследование. На требования об остановке водитель не реагировал и продолжал движение со скоростью не менее 120 км/ч.
К преследованию подключился второй экипаж. "Ауди" врезалась в магазин, водитель выбежал из автомобиля и скрылся.
Обнаружить лихача помог один из жителей расположенных рядом домов. Мужчина, услышав шум на улице, выглянул в окно и увидел, как водитель забежал за магазин и спрятался в мусорном контейнере.
"Злостным нарушителем оказался 26-летний житель Ельского района. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекторы составили пять административных протоколов. Теперь нарушителю помимо крупного штрафа грозит также лишение права управления транспортными средствами сроком более трех лет", - отметила Наталья Хололеенко.-0-
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