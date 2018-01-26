В Гомеле ночью горел ресторан на первом этаже многоквартирного дома

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В центре Гомеля ночью горел ресторан, расположенный на первом этаже многоквартирного жилого дома, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение о пожаре в ресторане поступило от диспетчера сектора мониторинга системы "Молния" сегодня в 01.41. На момент прибытия на место происшествия подразделений МЧС из окон ресторана шел густой черный дым. Пожар был ликвидирован.

В результате пожара огнем повреждена мебель в обеденном зале. Пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-