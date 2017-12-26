В Гомеле осудили брачного афериста и мать-подельницу

26 декабря, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Брачный аферист - 39-летний житель Гомеля приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его 66-летняя мать, которая активно помогала сыну в махинациях, - к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. Об этом сообщила БЕЛТА пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова, рассказав о решении суда Центрального района областного центра.

Мошенники совместно обманули несколько десятков человек, выманив у них нечестным путем более $80 тыс. Суть афер сводилась к поиску будущих "невест" в интернете. Мужчина хвастался в соцсетях своим финансовым положением, утверждал, что является депутатом в Украине, а также владельцем крупного предприятия. При этом уверял, что у него есть две квартиры в Киеве и недостроенный дом в Гомеле.

После того, как завязывалась переписка, аферист сразу предлагал жениться. В числе тех, кому поступило подобное предложение, были женщины из разных областей Беларуси. А после очной встречи начинал выманивать деньги под разными предлогами.

Например, одной из "невест" гомельчанин пообещал подарить автомобиль. Для этого пригласил в автосалон. Правда, ухажеру якобы не хватало некоторой суммы на покупку, поэтому он попросил денег у будущей владелицы машины. Естественно, ни машины, ни одолженных денег женщина так и не увидела.

Некоторые даже брали на эти цели кредиты в банке.

Свою роль играла в этом и мать - врач-терапевт. Она лично забирала деньги, которые дамы передавали возлюбленному. Более того, она лично уговорила одну из жертв взять кредит в банке, выдумав, что у ее внучки онкология. Получив деньги, мама и сын сразу забыли об обещании самостоятельно погашать данный кредит.

Кстати, внучка у мошенницы действительно есть. К счастью, никакой онкологии у нее нет. Девочка живет в Украине, получает алименты от своего безработного отца. Правда, платил он эти деньги за счет обманутых женщин.-0-