В Гомеле по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении магазина

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции по горячим следам задержали гомельчанина, который подозревается в ограблении магазина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.
На пульт Центрального (Гомеля) отдела Департамент охраны МВД 15 августа поступил сигнал о том, что сработала сигнализация в магазине. На место происшествия прибыл ближайший наряд, однако грабитель к этому моменту успел скрыться. Узнав приметы вора, правоохранители стали прочесывать близлежащую территорию. Случайные очевидцы указали направление, в котором скрылся преступник. Спустя менее часа был замечен схожий по приметам мужчина, который пытался спрятаться в техническом колодце.
Как выяснилось, в тот момент, когда кассир пересчитывала деньги при расчете с клиентом, злоумышленник, стоявший следующим в очереди, внезапно выхватил у нее из рук Br720 и убежал.
Задержанным оказался нигде не работающий житель областного центра 1985 года рождения. Ранее он уже был судим за совершение краж. "Примечательно, что часть похищенных в магазине денег гомельчанин успел растерять, когда убегал от милиционеров", - отметил Юрий Пилькевич.
Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК Беларуси (грабеж).-0-
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