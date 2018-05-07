В Гомеле подросток упал с перил набережной в реку

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток в компании друзей гулял по перилам на набережной в Гомеле и упал в реку, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.
Инцидент произошел сегодня около 17.00. "Парень 13-14 лет с друзьями гулял по набережной, дети баловались, и все произошло на глазах у взрослых. Хорошо, что наши водолазы сработали быстро, катер вышел по тревоге, ребенка достали из воды, скорая тоже быстро приехала. Сейчас, насколько мне известно, он в реанимации", - сказал Владимир Акулин.
На месте происшествия работали МЧС, ОСВОД, скорая и милиция. Детали устанавливаются.-0-
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