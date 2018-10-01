В Гомеле преступная группа завладела имуществом более 20 юрлиц на Br600 тыс.

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. УСК по Гомельской области завершило расследование многоэпизодного уголовного дела о финансовых преступлениях, совершенных преступной группой, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"По версии следствия, неработающий житель Гомеля создал организованную преступную группу, отличающуюся четким распределением ролей и обязанностей ее членов. В группу помимо руководителя входили еще двое гомельчан", - пояснила Мария Кривоногова. Фигуранты дела создали, а также приобрели на имя подставных лиц несколько коммерческих структур. Используя бланки, реквизиты и печати этих фирм, вели незаконную финансово-хозяйственную деятельность. Они заключали договоры купли-продажи, перевода долга, уступки требования с ИП, юридическими и физлицами.

По заключенным на подконтрольные фирмы договорам, без предоплаты поставлялись стройматериалы, продукты, автозапчасти. За полученное имущество обвиняемые не рассчитывались, а сбывали по заниженной стоимости в Беларуси и России.

Так, с 2016 года по март 2018-го гомельчане завладели имуществом 22 юридических лиц и одного физического лица на не менее Br600 тыс. Деньги от реализации похищенного вносили на расчетные счета подконтрольных фирм и в дальнейшем использовали в мошеннических схемах.

Как рассказала официальный представитель, деятельность преступной группы тщательно конспирировалась. Фигуранты представлялись вымышленными именами, передвигались на взятых в прокат престижных автомобилях.

Уголовное дело было возбуждено по материалам 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД и УДФР Комитета госконтроля по Гомельской области. Сотрудниками СК проведен комплекс следственных действий, в том числе проанализирован значительный объем финансово-хозяйственной документации, допрошено более 150 человек, проведено свыше 10 очных ставок.

На основании собранных по делу доказательств следствие квалифицировало действия обвиняемых исходя из роли каждого в совершении преступлений. Им инкриминируется лжепредпринимательство (ч.2 ст.234 УК); мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст.209); легализация средств, полученных преступным путем орггруппой (ч.3 ст.235); незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой (ч.3 ст.233).

Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.-0-