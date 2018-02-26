В Гомеле разбойники ворвались в квартиру, связали хозяев и похитили их вещи

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле разбойники ворвались в расположенную на первом этаже квартиру, разбив окно, связали хозяев и похитили их вещи. Преступников задержали по горячим следам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Установлено, что 23 февраля гомельчанин 1985 года рождения познакомился возле одного из магазинов областного центра с парнем и пригласил его в гости отметить праздник. Вскоре к застолью присоединился еще один приятель нового знакомого, а затем и хозяин квартиры - отец мужчины, пригласившего гостей в дом. Изрядно выпив, компания разошлась только под утро.

"На следующий день хозяева проснулись от звона стекла. Сын вышел на кухню и увидел разбитое окно, а посреди помещения стояли двое новых знакомых. Они набросились на парня, стали его избивать. Досталось и отцу", - рассказал официальный представитель. Разбойники требовали деньги, но, не дождавшись, связали двух мужчин и закрыли их в туалете. Налетчики похитили два ЖК-телевизора, ноутбук, два сотовых телефона, паспорт и банковскую карточку хозяина, Br300 и 3 тыс. российских рублей, а также серебряные изделия, куртку, ботинки.

"Раскрытием разбойного нападения занялись оперативники областного уголовного розыска. Совместно с экспертами и следователями удалось быстро выйти на след предполагаемых преступников. К поиску подключился и ОМОН. Злоумышленников нашли в тот же день вечером в разных местах областного центра", - прокомментировал Виталий Пристромов.

По подозрению в совершении разбойного нападения задержаны неработающий житель Гомельского района 1992 года рождения, который ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств, а также гомельчанин 1975 года рождения, имеющий судимость за грабеж. Похищенное изъято. Гомельский РОСК устанавливает все обстоятельства преступления.-0-