В Гомеле семилетние близнецы находились на подоконнике открытого окна на пятом этаже

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле семилетние братья-близнецы находились на подоконнике открытого окна на пятом этаже, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение спасателям о том, что в открытом окне на пятом этаже в доме по улице Кожара областного центра находятся двое детей, поступило сегодня примерно в 14.50. Спасатели оперативно выехали на место, развернули "куб жизни".

"Через закрытую входную дверь спасателям удалось установить контакт с детьми и выяснить, что они находятся дома одни, а также узнать место работы их матери. Женщине незамедлительно сообщили о случившемся", - прокомментировала Мария Клезович.

Как было установлено, родители ушли на работу, а смотреть за детьми оставили старшую дочь 1993 года рождения, которая на момент прибытия подразделений МЧС находилась в магазине.

Спасатели продолжали беседовать с мальчиками до прибытия матери домой. Пострадавших нет.

По данному факту проводится проверка.-0-