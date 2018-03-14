В Гомеле следователи проводят проверку по факту смерти 10-летней девочки

14 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 10-летней девочки - жительницы Гомельского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Предварительно установлено, что вечером 12 марта, находясь дома, ребенок почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Родители вызвали скорую помощь. Девочку доставили в одно из медицинских учреждений Гомеля, где в ночь с 12 на 13 марта она скончалась в отделении реанимации.
Для установления причины смерти назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.422 BYN
|2.426 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.956 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4422 BYN
|3.434 BYN
|3.448 BYN