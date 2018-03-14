В Гомеле следователи проводят проверку по факту смерти 10-летней девочки

14 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 10-летней девочки - жительницы Гомельского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Предварительно установлено, что вечером 12 марта, находясь дома, ребенок почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Родители вызвали скорую помощь. Девочку доставили в одно из медицинских учреждений Гомеля, где в ночь с 12 на 13 марта она скончалась в отделении реанимации.

Для установления причины смерти назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы.-0-