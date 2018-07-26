В Гомеле спасатели помогли высвободить застрявшую инвалидную коляску

В Гомеле сотрудники МЧС 25 июля оказали помощь инвалиду первой группы, сообщается на сайте МЧС.
Около шести часов вечера на диспетчерскую станцию МЧС поступило сообщение, что по улице Кожара, 1 на пешеходной дорожке застряла коляска, в которой находится инвалид первой группы по опорно-двигательному аппарату 1963 года рождения.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что в коляске спущено колесо и оперативно провели работы по ремонту. Мужчина продолжил свою прогулку.
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