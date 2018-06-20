В Гомеле столкнулись четыре автомобиля

20 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 10.30 на Речицком проспекте. Установлено, что из-за несоблюдения дистанции столкнулись "Мерседес" и "Хонда". Затем в "Хонду" врезался еще один "Мерседес", который от удара отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Тойотой".
К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.-0-
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