В Гомеле трое парней погибли от отравления угарным газом

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельским городским отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти троих 20-летних парней в одном из гаражей областного центра, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Предварительно установлено, что вечером 23 февраля компания молодых отмечала праздник в одном из гаражей по улице Лазурной Гомеля. После распития спиртных напитков несколько человек ушли домой, а четверо парней остались. Чтобы согреться, молодые люди сели в автомобиль и завели двигатель, двери в гараж закрыли изнутри.

Тревогу забили родственники парней после того, как они в субботу не вышли на связь. В ночь с 24 на 25 февраля молодых людей в гараже обнаружила сестра одного из них. Прибывшие на место медики констатировали смерть троих человек. 19-летнего парня в бессознательном состоянии госпитализировали.

По предварительным выводам экспертов, молодые люди скончались от отравления угарным газом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.-0-