В Гомеле у торговца антиквариатом изъяли марихуану и насвай

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле у торговца антиквариатом милиционеры изъяли марихуану и более 3,2 кг насвая, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Оперативники задержали неработающего мужчину на рынке "Давыдовский" в Гомеле. Туда он приехал на собственном автомобиле. При обыске в багажнике иномарки правоохранители обнаружили коробку со значками, пакет со старинными купюрами и монетами, другой антиквариат. Предположительно, гомельчанин занимался торговлей раритетом. На заднем сиденье авто лежали пакеты с некурительным табачным изделием насвай. Часть уже была расфасована по дозам. Общее количество некурительного табака составило более 3,2 кг.

Во время задержания мужчина попытался избавиться от содержимого карманов куртки, высыпав на снег зеленую траву. Однако при обыске выяснилось, что часть растительного вещества все же осталась внутри. Экспертиза показала, что это марихуана общим весом 2,95 г.

По факту незаконного оборота насвая в отношении жителя областного центра составлен административный протокол по ч.2 ст. 16.10 КоАП. По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК. Подозреваемый арестован.-0-