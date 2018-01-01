В Гомеле в ночь на 1 января горели две новогодние ели

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первые часы нового года спасатели Гомельского городского подразделения МЧС дважды выезжали по сообщениям о загорании новогодних елей в Гомеле, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"В 01.16 спасатели выехали по сообщению о пожаре на улице Троллейбусной, а уже в 02.55 помощь профессионалов понадобилась для ликвидации загорания на площади Победы. В обоих случаях прибывшие к месту вызова спасатели констатировали открытое горение искусственных пластиковых елей на металлических каркасах высотой по 15 м каждая. Работники МЧС оперативно ликвидировали загорания. Пострадавших нет", - пояснили в МЧС.

В результате пожара огнем были уничтожены пластиковые покрытия елей и иллюминация по всей площади. Причины пожаров устанавливаются. В обоих случаях одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-