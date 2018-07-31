31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле женщина при ДТП выпала из машины и получила травмы, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 30 июля примерно в 22.30. "Водитель-бесправник с признаками алкогольного опьянения за рулем Volkswagen Passat B6 ехал по крайней правой полосе кругового движения на ул. Б.Хмельницкого - пр. Октября. Он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Из-за этого открылась передняя правая дверь и из авто выпала 39-летняя пассажирка. Она не была пристегнута ремнем безопасности", - рассказали в ГАИ.

В результате женщина получила травмы и была госпитализирована.-0-