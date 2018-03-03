В Гомельской области начальник территориальной налоговой инспекции обвиняется в коррупции

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника одной из территориальных инспекций МНС. Он обвиняется в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Установлено, что обвиняемый оказывал содействие своим знакомым в беспрепятственном осуществлении коммерческой деятельности с нарушением законодательства.

"По версии следствия, сотрудники ИМНС в ходе проведения контрольной закупки в торговом объекте общественного питания выявили нарушения правил торговли. Начальник инспекции, узнав, что интересы заведения представляет его знакомый, распорядился не привлекать виновных лиц к административной ответственности. Кроме того, в инспекцию поступило обращение граждан о нарушениях правил торговли в одном из павильонов торгово-развлекательного центра. Обращение касалось индивидуального предпринимателя, с которым начальник инспекции поддерживал дружеские отношения. Руководитель дал указание подчиненным о формальном рассмотрении обращения", - прокомментировала Мария Кривоногова.

В отношении должностного лица вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Он заключен под стражу.

Во время обысков по месту жительства и работы обвиняемого обнаружены и изъяты дорогостоящие предметы, в том числе 10 наручных часов, несколько ручек известных брендов, номерной золотой слиток весом 5 г, два номерных серебряных слитка весом 50 и 250 г, коллекционные монеты, серебряный подстаканник, несколько мобильных телефонов, алкогольные напитки известных производителей, а также автомобиль Audi Q7 и другое имущество.

"По уголовному делу запланировано проведение комплекса следственных действий, направленных на выявление иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого, установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Следователями будут приняты меры по привлечению к административной ответственности лиц, которые ее избежали ввиду оказанного им незаконного содействия со стороны обвиняемого", - сказала официальный представитель.-0-

Фото УСК по Гомельской области.