В Гомельской области преступная группа при махинациях с недвижимостью присвоила более Br400 тыс.

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о незаконных сделках с недвижимостью в отношении группы лиц. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В преступную группировку входили двое мужчин 1981 и 1978 годов рождения и две женщины 1969 и 1971 годов рождения, возглавлял ее гомельчанин 1973 года рождения. Установлено, что с 2010 по 2015 год злоумышленники разыскивали квартиры, чьи владельцы умерли или в которых проживали малоимущие, одинокие и социально уязвимые граждане. Они входили в доверие жертв и склоняли их продать свое жилье, обещая помочь с приобретением квартиры меньшей площади на выгодных условиях. Свои обещания не выполняли.

Чтобы завладеть недвижимостью, чьи собственники отсутствовали, мошенники использовали схему, связанную со вступлением в наследство подставных лиц. Так, в 2012 году обвиняемые завладели квартирой умершего гомельчанина, которая должна была перейти в собственность государства. Владелец квартиры не имел наследников: супруга, на которую было составлено завещание, умерла раньше мужа. Обманув работников нотариальных контор и агентства по государственной регистрации, обвиняемые получили свидетельство о праве на наследство и свидетельство о регистрации, после чего продали недвижимость.

Всего установлено порядка 16 незаконных сделок с недвижимостью, совершенных в Гомеле, Гомельском, Ветковском и Буда-Кошелевском районах. Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил Br400 тыс. Ущерб практически полностью возмещен.

Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере), ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч.2 ст.205 (кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище) УК Беларуси.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.

Перед судом предстанут организатор группы и два его подельника - мужчина 1978 года рождения и женщина 1971 года рождения. Вторая участница группы скончалась. Еще один обвиняемый находится в розыске.-0-