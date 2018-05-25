25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области раскрыто дело об убийстве и изнасиловании 10-летней давности, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.

Прокуратура области изучила и направила в суд дело, по которому проходит 48-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью по ч. 2 ст. 139, изнасиловании по ч. 1 ст. 166, насильственных действиях сексуального характера по ч. 2 ст. 167 УК. В 2008 году обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, изнасиловал 39-летнюю женщину. При этом нанес ей множественные удары ногами и руками. Она умерла на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой травмы. "В 2008 году расследованием данной категории уголовных дел занимались следователи прокуратуры. В день убийства на месте происшествия следователи выполнили большой объем работы по обнаружению и фиксации следов преступления, изъятию вещественных доказательств. Назначили многочисленные судебно-медицинские экспертизы. Результат одной из них показал, что на теле убитой обнаружены биологические вещества неустановленного мужчины, генотип которого был направлен в республиканскую базу данных", - рассказали в Генпрокуратуре.

Информация о совпадении выявленного ранее генотипа с генотипом обвиняемого поступила в конце 2017 года. После этого следователи провели ряд процессуальных действий, назначили повторную генотипоскопическую экспертизу. "Проверив материалы уголовного дела, прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Он согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого и оставил без изменения примененную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в Генпрокуратуре.

В январе 2008 года обвиняемый был освобожден по УДО от ареста за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.-0-