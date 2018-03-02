В Гомельской области выявлены факты несвоевременной выплаты зарплаты

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области выявила факты несвоевременной выплаты зарплаты. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В частности, и.о. директора СМП №716 ОАО "Трест Белтрансстрой" привлекли к административной ответственности за задолженность по выплате зарплаты в размере Br42 тыс. Руководителю этого хозяйственного общества предстоит уплатить штраф в размере 4 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5).

В РТУП "Белорусское речное пароходство" систематически не соблюдались сроки выплат среднего заработка за время трудового отпуска и расчета при увольнении работников. По этим фактам прокурор внес начальнику предприятия представление. В результате главный бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности.

Подобные нарушения также были выявлены в Гомельском, Брагинском, Жлобинском, Буда-Кошелевском, Кормянском, Лельчицком, Петриковском и Рогачевском районах.

Всего в 2017 году органы прокуратуры Гомельской области направили руководителям предприятий и организаций около 50 актов надзора по этой категории нарушений трудового законодательства. По требованию прокуроров гражданам выплачено более Br35 тыс.

Для обеспечение прав и законных интересов граждан органы прокуратуры области наладили взаимодействие с Гомельским областным управлением Департамента государственной инспекции труда, профсоюзными организациями.-0-