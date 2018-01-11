В Гомельской области выявлены нарушения при выполнении госпрограммы по водоснабжению и водоотведению

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гомельской области выявили нарушения при выполнении государственной программы по водоснабжению и водоотведению. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В частности, из-за отсутствия финансирования не была проведена предусмотренная госпрограммой по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" на 2011-2015 годы реконструкция очистных сооружений, канализационной системы и напорного коллектора в городском поселке Лоев. Во время реализации аналогичной областной программы в 2017 году было заморожено строительство очистных сооружений ОАО "Гомельстекло". Из-за недофинансирования остались нереализованными проекты реконструкции очистных сооружений и канализации в Добруше.

Выявлены факты отсутствия рекультивации земельных участков под бывшими очистными сооружениями в Брагинском районе, а также земельных участков, расположенных в зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения в Мозырском районе.

По итогам проверки прокуратурой в Гомельский облисполком внесено представление с требованием принять организационно-практические меры, направленные на обеспечение населения качественной питьевой водой, поддержание благоприятной среды проживания населения.-0-