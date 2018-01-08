В Гомельской области выявлены нарушения при выполнении программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гомельской области выявили нарушения при выполнении Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Результаты проверок обсуждались на совместной коллегии прокуратуры и Комитета государственного контроля Гомельской области. Как было установлено прокуратурой, некоторые профильные проекты остались нереализованными, порой имелось неэффективное использование бюджетных средств. В частности, в Чечерском районе в неполном объеме выполнен ремонт фермы по выращиванию племенного поголовья свиней с цехом переработки с применением инновационных технологий. Возбужден ряд уголовных дел, связанных с нецелевым использованием средств при закупке оборудования для пищевых предприятий.
По материалам проверок, в Гомельской области допущены необоснованные выплаты единовременных пособий для работников отдельных категорий, направляемых на работу в районы, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, а также факты несвоевременной выплаты такого пособия.
По результатам совместной коллегии Гомельскому облисполкому предложено принять меры к вводу в эксплуатацию социально значимых объектов, по которым истек нормативный срок строительства, контрольно-ревизионному управлению Министерства финансов по Гомельской области - продолжить контроль за эффективным использованием бюджетных средств, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.-0-
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