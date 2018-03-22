В Гомельской области выросло число уголовных дел по выпуску в эксплуатацию неисправного транспорта

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в этом году увеличилось количество возбужденных уголовных дел, связанных с выпуском в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо с незаконным допуском к их управлению, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Так, за весь 2017 год следственные подразделения области возбудили два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.318 УК Беларуси. С начала этого года по данной статье возбуждено уже четыре дела.

К примеру, в производстве Ельского районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении главного инженера одного из сельскохозяйственных предприятий района. Являясь ответственным за выпуск транспортных средств на линию, подозреваемый в ноябре 2017 года выпустил в эксплуатацию заведомо неисправную самоходную машину (универсальный погрузчик).

На ней тракторист хозяйства поехал развозить по территории предприятия корма. Подъехав к очередной точке для разгрузки, работник, не используя стояночный тормоз, поставил машину в упор на ковш и вышел из кабины. При разгрузке мешков с кормами, которые находились в ковше, произошло самопроизвольное движение машины. "Техника наехала на женщину-животновода, в результате ей были причинены телесные повреждения. Согласно заключению автотехнической экспертизы, тормозная система самоходной машины была неисправна. По выводам эксперта, неисправности возникли задолго до происшествия", - прокомментировала Мария Кривоногова.

В Буда-Кошелевском районе вынесен приговор в отношении водителя фронтального погрузчика сельскохозяйственного унитарного предприятия "Андреевка". В августе прошлого года тракторист-машинист, управляя технически неисправным погрузчиком, в агрогородке Широкое совершил ДТП, в результате которого погибла 14-летняя девочка. Расследование уголовного дела осуществляло следственное управление УСК по Гомельской области.

"Судом Буда-Кошелевского района водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч.2 ст.317 УК мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил и находится на стадии апелляционного обжалования. В пользу матери погибшей девочки судом постановлено взыскать с ответчика - СУП "Андреевка" - в возмещение морального вреда денежную сумму в размере Br30 тыс.", - рассказала официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Должностное лицо СУП "Андреевка", ответственное за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств предприятия, находится в статусе подозреваемого. Следственным управлением УСК возбуждено уголовное дело в отношении бригадира тракторной бригады по ч.2 ст.318 УК (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, подозреваемый осуществил выпуск в эксплуатацию фронтальный погрузчик предприятия с неисправной тормозной системой. Расследование уголовного дела продолжается.-0-